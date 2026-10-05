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Batman'da mantar yiyen 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

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#Batman#Gercüş#Mantar Zehirlenmesi
Batmanda mantar yiyen 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 13:38

Batman'ın Gercüş ilçesinde akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 24 yaşındaki E.K. ve 35 yaşındaki M.S.K. zehirlendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Kesiksu köyünde meydana geldi. E.K. ve M.S.K., topladıkları mantarları yedikten kısa süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Batman#Gercüş#Mantar Zehirlenmesi

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