Batman'da mantar yiyen 2 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı

Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 13:38
Batman'ın Gercüş ilçesinde akşam yemeğinde topladıkları mantarı yiyen aynı aileden 24 yaşındaki E.K. ve 35 yaşındaki M.S.K. zehirlendi.
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Olay, dün akşam saatlerinde Kesiksu köyünde meydana geldi. E.K. ve M.S.K., topladıkları mantarları yedikten kısa süre sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi’ne, buradan da ileri tetkik ve tedavi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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