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Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 13:56 | Son Güncelleme:

Batman'da koronavirüs denetimlerinde 15 günde 930 bin TL ceza kesildi

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Batman'da koronavirüs denetimlerinde 15 günde 930 bin TL ceza kesildi
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BATMAN'da son 15 günde koronavirüs tedbirlerine uymayan 416 kişi ile 13 iş yeri ve 15 yolcu minibüsüne toplam 930 bin 848 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekiplerinin, kentteki koronavirüs denetimleri sürüyor. Son 15 günde gerçekleştirilen denetimlerde, 'sokağa çıkma, karantina, sigara içme kısıtlamaları ile sosyal mesafe kuralına uymayan ve maske takmayan' 416 kişi ile 13 iş yeri ve 15 yolcu minibüsü sahibine toplam 930 bin 848 TL ceza uygulandı. 

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