Batman'da Kırkat Gölü dondu

Gercüş'te dondurucu hava hayatı olumsuz etkiliyor. İlçede hava sıcaklığı, sıfırın altında 8 derece ölçüldü. Dondurucu hava etkisini sürdürürken, bu sabah saatlerinde park halindeki araçlar çalışmadı. Araçlarını çalıştıramayanlar iş yerlerine yürüyerek gitmek zorunda kaldı. Soğuk havanın etkisiyle Kırkat Gölü'nün yüzeyinin büyük bir bölümü de buzla kaplandı. Yaşamı olumsuz etkileyen soğuk hava nedeniyle içme suyu şebekelerinin buzlanması nedeniyle bazı vatandaşlar susuz kaldı.