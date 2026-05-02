Batman'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, 17 saat sonra bulundu

Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde dün 15.00 sıralarında, çobanlık yapan babasının peşinden giden Melike E'nin kaybolduğu fark edildi. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramada sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

DURUMU İYİ

Arama çalışmaları, 17 saat sonra sabah 08.00 sıralarında sonuç verdi. Melike, köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan Melike, jandarma ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Melike'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.