Batman'da kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, 17 saat sonra bulundu

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 11:29

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca köyünde çoban babasının peşinden giderken kaybolan 2,5 yaşındaki Melike E., 17 saat sonra köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Melike'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gercüş ilçesi Bağlıca köyünde dün 15.00 sıralarında, çobanlık yapan babasının peşinden giden Melike E'nin kaybolduğu fark edildi. Ailenin kendi imkanlarıyla yaptığı aramada sonuç alınamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık, UMKE ve Batman Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağanak ve fırtınaya rağmen ekipler, gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü.

Gözden KaçmasınTrump Memnun değilim demişti: İşte İranın yeni teklifinin detaylarıTrump 'Memnun değilim' demişti: İşte İran'ın yeni teklifinin detaylarıHaberi görüntüle

DURUMU İYİ

Arama çalışmaları, 17 saat sonra sabah 08.00 sıralarında sonuç verdi. Melike, köye yaklaşık 6 kilometre mesafede bitkin halde bulundu. Hipotermi riskine karşı termal battaniyeye sarılan Melike, jandarma ekiplerince sağlık ekiplerine teslim edildi.

Köyde yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan Melike'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınTelevizyon izlerken bir anda görme kaybı yaşadıTelevizyon izlerken bir anda görme kaybı yaşadı!Haberi görüntüle
