Batman’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

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Kaza, gece saatlerinde Batman Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. M.A.A. yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.

İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aileden Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz’un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, sürücü M.A.A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yol 3 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Sürücü M.A.A.’nın işlemleri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.