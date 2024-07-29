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Batman’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı

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#Kaza#Batman#Siirt
Batman’da katliam gibi kaza: 4 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 29, 2024 02:01

Batman-Siirt çevre yolunda düğünden çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aileye hafif ticari araç çarptı. Kazanın şiddetiyle çevreye savrulan aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde Batman Beşiri kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. M.A.A. yönetimindeki 34 KIK 618 plakalı hafif ticari araç, düğün salonundan çıkan ve yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 6 kişiye çarptı. Kazanın şiddetiyle aile fertleri metrelerce savruldu.

İhbarla bölgeye, sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde aileden Süleyman Oğuz (48), İlyas Oğuz (40), Sefa Oğuz (12) ve Demir Oğuz’un (4) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı 2 kişi ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürülürken, sürücü M.A.A. gözaltına alındı. Kaza nedeniyle yol 3 saat süreyle trafiğe kapatıldı. Sürücü M.A.A.’nın işlemleri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Kaza#Batman#Siirt

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