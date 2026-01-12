×
HABERLERGündem Haberleri

Batman’da katliam gibi kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Kaza#Batman#Otomobil
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2026 23:24

Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güney Çevreyolu Balpınar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 PT 1623 plakalı otomobil ile 06 EVF 846 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde araçlarda bulunan Baran D., Serhat A. ve Ahmet K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Cenazeler ise işlemlerinin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

