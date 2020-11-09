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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 09.11.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Batman'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi

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Batman'da kaçak nargile tütünü ele geçirildi
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Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan araçta yapılan aramada, 69 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Çalışmalar kapsamında güvenlik güçlerince çevre yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 69 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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