Batman'da izolasyonu ihlal eden 124 kişiye 390 bin lira ceza

Pandemiyle mücadelenin sürdüğü kentte, filyasyon ekipleri, son 10 günde yaptıkları kontrollerde koronavirüs teşhisi konulan 124 kişinin, izolasyona alındıkları evlerinde olmadığını belirledi. Durum ilgili makamlara bildirildi. 124 kişiye, toplam 360 bin 600 lira ceza yazıldı.

Konuyla ilgili Batman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Evinde kendisini izole etmesi gerektiği halde evinde bulunmayan 124 kişiye toplam 390 bin 600 TL idari para cezası uygulanmıştır. Covid-19 pozitif ve Covid-19 temaslı vakaların 10 gün süreyle evlerinde kalmaları, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir" denildi.