Batman’da ilginç görüntüler! Akıntıya kapılan 2 kişiyi halat ve çekpasla kurtardılar

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Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi yakınından geçen sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren bir kişi, akıntıya kapıldı. Başka bir kişi de onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez 2 kişi, akıntıda sürüklenmeye başladı.

ÇEKPASLA HAYATA TUTUNDU

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Çocukların çığlıkları sonrası çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişi, halat ve çekpas yardım ile çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.