×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Batman’da ilginç görüntüler! Akıntıya kapılan 2 kişiyi halat ve çekpasla kurtardılar

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Çekpas#Halat
Batman’da ilginç görüntüler Akıntıya kapılan 2 kişiyi halat ve çekpasla kurtardılar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2026 13:59

Batman’da sulama kanalında akıntıya kapılan 2 kişi, çevredekilerin halat ve çekpasla yaptıkları müdahaleyle kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, dün öğle saatlerinde Gültepe Mahallesi yakınından geçen sulama kanalında meydana geldi. Serinlemek için sulama kanalına giren bir kişi, akıntıya kapıldı. Başka bir kişi de onu kurtarmak için suya atladı. Bu kez 2 kişi, akıntıda sürüklenmeye başladı.

Batman’da ilginç görüntüler Akıntıya kapılan 2 kişiyi halat ve çekpasla kurtardılar

ÇEKPASLA HAYATA TUTUNDU

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Çocukların çığlıkları sonrası çevredekiler yardıma koştu. Boğulma tehlikesi yaşayan 2 kişi, halat ve çekpas yardım ile çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gözden Kaçmasınİstanbul’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda can verdi Cinayet anı kameradaİstanbul’da evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda can verdi! Cinayet anı kameradaHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınKahramanmaraşta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybettiKahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybettiHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Çekpas#Halat

BAKMADAN GEÇME!