BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 14:43,
Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
Batman’ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Derince grup köy yolu Gençler köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle