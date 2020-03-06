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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 06.03.2020 - 14:43,Son Güncelleme:/

Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı

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Batman'da heyelan köy yolunu ulaşıma kapattı
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Batman’ın Sason ilçesine bağlı Derince grup köy yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Sason'a bağlı Derince grup köy yolu Gençler köyü mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik temizleme çalışması sonrası yol tekrar ulaşıma açıldı.

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