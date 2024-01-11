×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Batman'da hastanede panik anları: Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi... 20 hasta tahliye edildi

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Hastane#Psikiyatri Servisi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 09:16

Batman'da özel bir hastanede tedavi gören psikiyatri hastası M.C.Ç. (27), kaldığı odayı ateşe verdi. 20 hasta yakındaki bir özel hastaneye sevk edilirken, itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü, M.C.Ç. gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Batman'da Pınarbaşı Mahallesi’ndeki 7 katlı özel bir hastanenin 4’üncü katında bugün saat 03.00 sıralarında psikiyatri hastası M.C.Ç., kaldığı odayı ateşe verdi. Personelin ihbarı üzerine hastaneye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batmanda hastanede panik anları: Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi... 20 hasta tahliye edildi

Odada kalan ve çıkmayı reddeden M.C.Ç. hastane çalışanlarının uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. O kattaki 20 hasta da yakındaki özel bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

4’üncü katta zarara neden olan yangını çıkaran M.C.Ç. gözaltına alındı.

Batmanda hastanede panik anları: Psikiyatri hastası kaldığı odayı ateşe verdi... 20 hasta tahliye edildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Hastane#Psikiyatri Servisi

BAKMADAN GEÇME!