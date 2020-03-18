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Reşet YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 18.03.2020 - 12:25,Son Güncelleme:/

Batman'da, günde 500 bin tek kullanımlık maske üretiliyor

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Batman'da, günde 500 bin tek kullanımlık maske üretiliyor
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BATMAN'da 550 kişinin istihdam edildiği tekstil fabrikasında, günde 500 bin maske üretimi yapılıyor. Firma yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, "Kısa sürede günlük adet üretimini 3 milyona çıkaracağız" dedi.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ndeki maske üretimi yapılan tekstil firmasında, Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından üretim artırıldı. 550 kişinin çalıştığı fabrikada tek kullanımlık olarak günde 500 bin maske üretimi yapılmaya başlandı. Fabrikayı ziyaret eden Batman Valisi Hulusi Şahin'e bilgi veren firma yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, maskelerin 3 katlı ve tek kullanımlık olduğunu söyledi. Ürettikleri maskelerle başta sağlık kuruluşları olmak üzere birçok kurumun ihtiyacını giderdiklerini aktaran Kaptanoğlu, "Şimdilik günde 500 bin adet 3 katlı tek kullanımlık maske üretiyoruz. Kısa bir sürede günlük adet üretimini 3 milyona çıkaracağız. Batman'daki sağlık kuruluşlarının maske ihtiyacının yanı sıra iç ve dış piyasaya yönelik talepleri karşılamak için gece gündüz demeden üretim yapıyoruz" dedi.

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