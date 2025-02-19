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Batman'da feci olay! Temizlemek istediği kuyuda zehirlenerek öldü

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#Batman#Kuyu Zehirlenmesi#Osman Turan
Batmanda feci olay Temizlemek istediği kuyuda zehirlenerek öldü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 13:09

Batman'da Osman Turan'ın (59) köye ait su kuyusunun yakınında cesedi bulundu. Turan'ın temizlemek için girdiği kuyuda zehirlendiği öne sürüldü.

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Olay, 17 Şubat'ta öğleden sonra Hasankeyf ilçesi Karaköy köyü Guhari mevkisinde meydana geldi. Osman Turan, benzinli su motoruyla temizlemek istediği köye ait su kuyusunda yakını Ş.Z. (61) tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrolünde, Turan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Turan'ın cenazesi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından Petrol Mezarlığı'nda defnedildi. Turan'ın benzinli su motorundan çıkan egzoz gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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#Batman#Kuyu Zehirlenmesi#Osman Turan

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