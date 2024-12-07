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Batman'da eşler arasında çıkan kavgaya aileleri de dahil oldu! Eniştesini öldürdü

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#Batman#Silahlı Kavga#Cinayet
Batmanda eşler arasında çıkan kavgaya aileleri de dahil oldu Eniştesini öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 07, 2024 15:48

Batman'da eşler arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil oldu. Silahlı kavgada S.G., eniştesi Şükrü Gezici’yi (20) tabanca ile vurarak öldürdü. Olayla ilgili aralarında S.G.'nin de olduğu 1'i çocuk 3 şüpheli tutuklandı.

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Olay, 3 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Eşler arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil olunca taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada S.G., ablasının eşi Şükrü Gezici'yi yanında getirdiği tabancayla vurarak ağır yaraladı. Şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Şükrü Gezici, hayatını kaybetti. Şükrü Gezici'nin cenazesi Petrol Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kavga Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Diğer yandan başlatılan soruşturma kapsamında; görüntüleri inceleyen polis ekipleri, aralarında S.G.'nin de olduğu 1'i çocuk 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

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#Batman#Silahlı Kavga#Cinayet

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