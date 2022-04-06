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Batman'da Eren Kış-34 operasyonu başlatıldı

#İçişleri Bakanlığı#Batman#Eren Kış
Batmanda Eren Kış-34 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Batman'da 677 personelle 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyonu başlatıldığı bildirildi.

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Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonları, halkın desteği ile kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Batman'da "Eren Kış-34 (Batman-Gömük) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan" operasyonu başlatıldı.

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Operasyonda Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 677 personel ve 41 operasyonel tim görev alıyor.

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#İçişleri Bakanlığı#Batman#Eren Kış

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