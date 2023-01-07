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Batman'da 'Eren Abluka' Operasyonu: 650 personel katılıyor

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#Batman#Eren Abluka#Operasyon
Batmanda Eren Abluka Operasyonu: 650 personel katılıyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 10:19

İçişleri Bakanlığı, Batman’da 650 personelin katılımı ile 'Eren Abluka Sonbahar- Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Batman'da 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-20 Şehit Jandarma Komando Asteğmen Orhan Sancar' operasyonu başlatıldı. Batman İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 650 personel, 44 operasyonel tim görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış’ operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi. 

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#Batman#Eren Abluka#Operasyon

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