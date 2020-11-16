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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Batman'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'

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Batman'da 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi'
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İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında, Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü'nce etkinlik düzenlendi.

Batmanda En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi
Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü'ndeki etkinliğe Vali Hulusi Şahin'in eşi Ebru Şahin, vali yardımları Tuğba Polat, Emine Kıraç, Şermin Çakmak, Ayla Durmuş, Arzu Kaplan, Yasemin Mete, Nesibe Fani ile kadınlar katıldı. Programda, sahneye yerleştirilen ve içine uyuşturucu konulan kutuyu bulan narkotik köpeği 'Maya' ile düzenlenen gösteri, büyük alkış aldı. Gösteri sonrası konuşma yapan Vali Şahin'in eşi Ebru Şahin, "Sokaklarda hayatını kaybeden madde bağımlısı sayısının sürekli artması ve uyuşturucu madde yüzünden dağılan aileler, sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Her konuda olduğu gibi milletimiz konunun çözülmesi için ilgili kurumlarla elinden geleni yapmaktadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'En İyi Anne Narkotik Polisi Anne' sloganıyla yaptığı proje bunun en güzel örneklerindendir. Güvenlik güçlerimiz dışarıda, sokaklarda çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan korumaya çalışırken bizler de anne olarak evlerimizde evlatlarımızı izleyip davranışlarını takip ederek çalışan personelimize rehberlik yapabiliriz. Bilinçli bir annenin çözemeyeceği sorun yoktur. Önemli olan nerede, nasıl hareket edeceğimizi bilmektir. Bu hususta kurumlarla iş birliği içerisinde olduğumuzda çözemeyeceğimiz bir sorun kalmayacaktır. Bu illeti sevgimizle yeneceğiz" dedi.
Batmanda En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi

 

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