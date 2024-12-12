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Batman'da düğünlerde bağlama çalan müzisyen, arazide ölü bulundu

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#Batman#Müzisyen#Bengin Tokay
Batmanda düğünlerde bağlama çalan müzisyen, arazide ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 13:00

Batman’da, düğünlerde bağlama çalan müzisyen 32 yaşındaki Bengin Tokay, arazide silahla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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Batman-Beşiri yolu üzerindeki arazide dün gece saatlerinde hareketsiz yatan erkeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, bu kişinin başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı araştırmada, ölen kişinin düğünlerde bağlama çalan müzisyen Bengin Tokay olduğu tespit edildi. Evli ve 4 çocuk babası Tokay'ın cansız bedeni, otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Batman#Müzisyen#Bengin Tokay

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