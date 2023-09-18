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Batman'da düğünde ortalık karıştı! İki aile kavga etti

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#Batman#Düğün#Kavga
Batmanda düğünde ortalık karıştı İki aile kavga etti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 15:55

Batman’da düğünde karşılaşan husumetli iki aile arasında kavga çıktı. Beşiri ilçesindeki taşlı, tekmeli tartışmada 6 kişi yaralandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Beşiri ilçesi İkiköprü beldesi Durucak köyü Çaykenarı mezrasında meydana geldi. Mezradaki bir düğünde karşılaşan husumetli iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek tekmeli, yumruklu ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada F.G. (21), K.G.(32), S.T. (39), E.T. (19) ve B.T. (32) taş, tekme ve yumruklarla yaralanırken, İ.T.(25) ise S.T.’nin (36) ateşlediği tabancadan çıkan kurşunla omzundan yaralandı. Kavgada 2 otomobilin camları da, atılan taşlardan zarar gördü.

Batmanda düğünde ortalık karıştı İki aile kavga etti

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Beşiri Devlet Hastanesi’ne, buradan da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, S.T. gözaltına alındı. Olayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.(DHA)

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#Batman#Düğün#Kavga

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