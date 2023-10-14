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Batman'da dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü

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#Batman#Silahlı Saldırı#Cinayet
Batmanda dehşet: Boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi tarafından oğlunun gözü önünde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2023 15:18

Batman’da Vahdettin Güneş (36), boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. (29) tarafından sopa ve yumrukla darbedilip tabancayla vurularak öldürüldü. R.G.'nin korkunç cinayeti, 13 yaşındaki yeğeninin gözü önünde işlediği ortaya çıktı.

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Olay, öğle saatlerinde Cudi Mahallesi, 3531’inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Vahdettin Güneş ile boşanma aşamasındaki eşinin kardeşi R.G. arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle R.G., eniştesini sopayla ve yumrukla darbedip, yanında getirdiği tabancayla 6 el ateş ederek ağır yaraladı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güneş, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olay anı cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde R.G:’nin Güneş’e sopayla vurduğu ve ardından tabancayı peş peşe ateşlediği görüldü. Görüntülerde ikilinin yanındaki 13 yaşındaki erkek çocuğunun Güneş’in oğlu, R.G.’nin de yeğeni olduğu öğrenildi. R.G., polis ekiplerinin çalışmasıyla kaçtığı araçta, olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. R.G.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Batman#Silahlı Saldırı#Cinayet

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