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Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 15:25 | Son Güncelleme:

Batman'da çıkan yangında, üzüm bağı ve fıstık ağaçları küle döndü

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Batman'da çıkan yangında, üzüm bağı ve fıstık ağaçları küle döndü
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BATMAN'ın Gercüş ilçesindeki yeşillik alanda yangın çıktı. 3 saatte söndürülen yangında, üzüm bağı ile fıstık ağaçları küle döndü.

Yangın, sabah saatlerinde Arıcı ve Yamanlar köyü arasındaki yeşillik alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, alevlere müdahale edip, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını 3 saatte kontrol altına alarak, söndürdü. Köylülerin de traktörle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdiği yangında, üzüm bağı ve çok sayıda fıstık ağacı küle döndü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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