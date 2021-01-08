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Gündem
BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 08.01.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

Batman'da cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Batman'da cep telefonu hırsızlığı kamerada
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Batman’da bir kişi, girdiği dükkanda cep telefonunu kaşla göz arasında çaldı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Batmanda cep telefonu hırsızlığı kamerada
Batman Birinci Cadde üzerinde bulunan iş yerindeki kalabalığı fırsata çeviren şahıs, kaşla göz arasında tezgahta bulunan çantanın içinden cep telefonunu alarak cebine koydu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahıs mağazadan hızla uzaklaşırken, çantanın içinde cep telefonunun olmadığını fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayını bir erkek şahıs gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi. Polis, telefonu çalan hırsızın yakalanması içi çalışma başlattı.
Batmanda cep telefonu hırsızlığı kamerada

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