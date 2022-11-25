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Batman’da cami inşaatında iskele çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı

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#Batman#İskele#Yaralı
Batman’da cami inşaatında iskele çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 16:11

Batman'da yapımı devam camide iç iskelenin çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.

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Gültepe Mahallesi’nde bugün saat 15.00 sıralarında yapımı devam eden Necat Nasıroğlu Camii ve Külliyesi’nde içerideki iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. İskelenin altında kalan işçiler yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çıkarılan yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İl Emniyet Köroğlu Kıraç da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

YARALILARDAN 1'İ KURTARILAMADI

Batman’da yapımı devam camide iskele çökmesiyle ilgili valilikten yapılan açıklamada, “Gültepe Mahallesinde yapımı devam eden camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana gelmiştir. Olayın ihbar alınması akabinde olay mahalline çok sayıda AFAD, 112, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edilmiş, iskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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Batman’da cami inşaatında iskele çöktü: 1 kişi hayatını kaybetti, 19 yaralı

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#Batman#İskele#Yaralı

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