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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 13:03 | Son Güncelleme:

Batman'da bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Batman'da bin 90 paket kaçak sigara ele geçirildi
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Batman’da güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde Huzur Mahallesi 515 sokakta durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 90 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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