Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi. Nesli tehlike altındaki semenderi sokakta bulanan vatandaşlar bir kovanın içine bırakarak, su içmesini sağladı. Semender, daha sonra doğal ortamına salındı.

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