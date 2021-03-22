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Gündem
Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman), (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 12:27 | Son Güncelleme:

Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü

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Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli Anadolu semenderi görüldü. Vatandaşlar, buldukları semendere su verdikten sonra doğal ortamına saldı.

Batmanda, benekli Anadolu semenderi görüldü
Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi. Nesli tehlike altındaki semenderi sokakta bulanan vatandaşlar bir kovanın içine bırakarak, su içmesini sağladı. Semender, daha sonra doğal ortamına salındı.
Batmanda, benekli Anadolu semenderi görüldü

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