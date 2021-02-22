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Gündem
Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 22.02.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

Batman'da, baraj gölünde erkek cesedi bulundu

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Batman'da, baraj gölünde erkek cesedi bulundu
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BATMAN'ın Hasankeyf ilçesinde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'nde erkek cesedi bulundu. Cansız bedenin, Mehmet Mendi Yaman'a (41) ait olduğu belirlendi.

Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında piknik yapanlar, su yüzeyinde ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedenin üzerinde, Mehmet Mendi Yaman'a ait kimlik bulundu. Cansız beden, otopsi için ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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