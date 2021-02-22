Batman'da, baraj gölünde erkek cesedi bulundu

Hasankeyf ilçesindeki Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında piknik yapanlar, su yüzeyinde ceset olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedenin üzerinde, Mehmet Mendi Yaman'a ait kimlik bulundu. Cansız beden, otopsi için ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.