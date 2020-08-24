Batman'da ata tüfekli saldırı... Vücudundan 18 saçma çıktı

Gercüş ilçesinde yaşayan Rıdvan Korkut, sabah saatlerinde atını kontrol ettiği sırada vücudunda pompalı tüfekten çıktığı belirlenen çok sayıda saçma gördü. Atın vücudundaki 18 saçmadan 2'sini kendisinin çıkardığını belirten Korkut, tedavisi için veterinere götüreceğini söyledi.



Atına kim tarafından saldırı yapıldığını bilmediğini ifade eden Korkut, "Sabah saatlerinde atımı sürekli kontrol ediyorum. Bu sabah geldiğimde at kanlar içindeydi. Pompalı tüfekle ateş etmişler. Vücudunda 18 saçma tespit ettim. Kimin vurduğunu bilmiyorum ama bu vicdansızı Allah'a havale ediyorum. 2 saçmayı ben kendim çıkardım. Veterinere götüreceğim atımı" dedi.