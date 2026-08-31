Batman'da annesini bıçaklayıp öldürdükten sonra avludaki çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı

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Olay, 29 Ağustos’ta saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815'inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evlerinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir'in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seve Cihangir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada Cihangir'in oğlu Haşim Cihangir, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

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Bunun üzerine şüpheli, gözaltına alındı. Haşim Cihangir'in psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Cihangir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.