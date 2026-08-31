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Batman'da annesini bıçaklayıp öldürdükten sonra avludaki çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı

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#Cinayet#Batman#Psikolojik Rahatsızlık
Batmanda annesini bıçaklayıp öldürdükten sonra avludaki çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 12:17

Batman'da annesi Seve Cihangir'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini evlerinin avlusundaki çöp konteynerine atan ve ardından emniyete giderek teslim olan Haşim Cihangir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Talihsiz kadının cansız bedeni eşi tarafından bulunurken şüphelinin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü.

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Olay, 29 Ağustos’ta saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815'inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evlerinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir'in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Batmanda annesini bıçaklayıp öldürdükten sonra avludaki çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı

Seve Cihangir'in cesedi, incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Bu sırada Cihangir'in oğlu Haşim Cihangir, Emniyet Müdürlüğü'ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi.

Batmanda annesini bıçaklayıp öldürdükten sonra avludaki çöp konteynerine atan şüpheli tutuklandı

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Bunun üzerine şüpheli, gözaltına alındı. Haşim Cihangir'in psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Haşim Cihangir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#Cinayet#Batman#Psikolojik Rahatsızlık

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