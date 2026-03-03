×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Batman'da annesini aldattığını iddia ettiği babasını tabancayla vurarak öldürdü

Güncelleme Tarihi:

#Batman#Cinayet#Tutuklama
Batmanda annesini aldattığını iddia ettiği babasını tabancayla vurarak öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2026 13:09

Batman’da, annesini aldattığını iddia ettiği babası Ramazan Daş’ı (41) öldüren 18 yaşındaki M.D. adlı kadın tutuklandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 02.00 sıralarında, Sağlık Mahallesi 1905’inci Sokak’ta meydana geldi. M.D. ile annesini aldattığını öne sürdüğü babası Ramazan Daş arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.D., tabancayla babasına ateş etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Ramazan Daş’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ramazan Daş’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp toprağa verildi. Gözaltına alınan M.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Gözden KaçmasınÖğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik’ten geriye bu görüntüler kaldı: Dile kolay 20 senelik bir kayıtÖğrencisi tarafından öldürülen öğretmen Fatma Nur Çelik’ten geriye bu görüntüler kaldı: 'Dile kolay 20 senelik bir kayıt'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınArkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede hayatını kaybettiArkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede hayatını kaybettiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Batman#Cinayet#Tutuklama

BAKMADAN GEÇME!