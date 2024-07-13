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Batman'da acı olay! Trafik kazası hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı

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#Batman#Trafik#Kaza
Batmanda acı olay Trafik kazası hayattan kopardı, mezuniyet belgesini alamadı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 11:43

Batman'ın Bıçakçı köyü mevkisinde, karpuz yüklü TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta ölen Ümit Ay'ın (24), kazadan bir gün sonra eğitim gördüğü Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyet belgesini alacağı ve 2 hafta sonra da diplomasını almayı planladığı öğrenildi.

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Kaza, 11 Temmuz'da öğle saatlerinde, Bıçakçı köyü mevkisinde meydana geldi. Ümit Ay idaresindeki hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen F.T. yönetimindeki 65 BC 758 plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına girip hurdaya dönen araçta, Ümit Ay hayatını kaybetti. Ümit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturmada gözaltına alınan F.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ümit Ay'ın ailesinin, kazadan, telefonlarına gelen acil durum mesajıyla haberdar oldukları ortaya çıktı. Ay'ın bozulduğunu düşündüğü aracını test sürüşüne çıkardığı, kazanın olduğu günün ertesinde eğitim gördüğü Batman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezuniyet belgesini alacağı, 2 hafta sonra da diplomasını almayı planladığı öğrenildi.

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Arkadaş çevresinde de çok sevildiği belirtilen Ümit Ay'ın, kazadan 15 dakika önce de arkadaşlarının yanına gittiği kıraathanedeki son anları, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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#Batman#Trafik#Kaza

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