Batman'da 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, bir benzin istasyonu önünde durdurulan araçta yapılan aramada, 62 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.