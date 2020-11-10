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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Batman’da 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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Batman’da 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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Batman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda 1 kişi gözaltına alındı.

Batman merkeze bağlı Yeniköprü girişinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan araçta yapılan aramada 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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