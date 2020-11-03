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BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 03.11.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Batman’da 6 bin 697 litre geçersiz akaryakıt ele geçirildi

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Batman’da 6 bin 697 litre geçersiz akaryakıt ele geçirildi
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Batman'da düzenlenen operasyonda, 6 bin 697 litre ulusal marker ölçümü geçersiz akaryakıt ele geçirildi.

Batman’da 6 bin 697 litre geçersiz akaryakıt ele geçirildi
Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezinde bulunan bir iş yerinde ve araçta yapılan aramada toplam 6 bin 697 litre ulusal marker ölçümü geçersiz akaryakıt ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.

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