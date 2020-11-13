MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBatman'da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
GeriGündem Batman'da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 13.11.2020 - 13:49 | Son Güncelleme:

Batman'da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman'da 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Batman’da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Batman merkez Çarşı Mahallesi’nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 490 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle