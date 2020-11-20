MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBatman'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
GeriGündem Batman'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 17:01 | Son Güncelleme:

Batman'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman'da 44 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Batman kent merkezinde polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 44 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik Batman kent merkezi Korik Mahallesinde bulunan iki adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Hemen harekete geçen güvenlik güçleri iki adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 44 kilogram kubar esrar, 1 adet hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu madde paketlemede kullanılan folyo, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle