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Batman'da 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

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#Batman#Mehmet Doğan#Cenaze
Batmanda 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2026 16:16

Batman’da kendisinden 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki Mehmet Doğan, evinden gelen kötü kokular üzerine pencereyi kırarak içeri giren ekipler tarafından ölü bulundu. Yatağının yanında hareketsiz bulunan Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Olay, öğle saatlerinde Korik Mahallesi Korik Caddesi'ndeki tek katlı bir evde meydana geldi. 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Doğan'ın evinden gelen kötü kokular üzerine yakınları ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Batmanda 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, polis nezaretinde evin camını kırarak içeri girdi. Ekipler, Doğan'ı yatağının yanında hareketsiz halde buldu.

Batmanda 3 gündür haber alınamayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Mehmet Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan’ın cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Batman#Mehmet Doğan#Cenaze

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