MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBatman’da 26 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
GeriGündem Batman’da 26 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BATMAN (İHA)
Haber Giriş: 03.07.2020 - 14:30,Son Güncelleme:

Batman’da 26 kilo 700 gram esrar ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman’da 26 kilo 700 gram esrar ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yapılan uygulama noktasında şüpheli aracın durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, "Araçta yapılan aramada 26 kilo 700 gram esrar maddesi ele geçirilmiş, araçta bulunan 2 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslarla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tahkikata başlanmıştır" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle