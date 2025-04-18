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Batman'da 223 yıl hapisle aranıyordu! Çobanlık yaparak saklanmış

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#Batman#Firari#Operasyon
Batmanda 223 yıl hapisle aranıyordu Çobanlık yaparak saklanmış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 10:33

Batman'da 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B., jandarma tarafından yakalandı. M.Ş.B.'nin saklanmak için çobanlık yaptığı ve hakkında 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı olduğu ortaya çıktı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 20 ilde 'Mal varlığına karşı işlenen suçlar'dan 55 arama kaydı bulunan, 223 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.Ş.B.'nin yakalanması için 8 ay önce çalışma başlattı.

Batmanda 223 yıl hapisle aranıyordu Çobanlık yaparak saklanmış



Ekipler, şüphelinin nüfusa kayıtlı olduğu Sason ilçesine uzakta ve akrabalık bağı olan kişilerin bulunmadığı Beşiri ilçesi kırsalında çobanlık yaptığı saptandı.
Batmanda 223 yıl hapisle aranıyordu Çobanlık yaparak saklanmış
Jandarmanın operasyonuyla yakalanan M.Ş.B., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. M.Ş.B., Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Batmanda 223 yıl hapisle aranıyordu Çobanlık yaparak saklanmış

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#Batman#Firari#Operasyon

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