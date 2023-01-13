Batman'da 2 kişinin öldüğü silahlı saldırının 2 şüphelisi ahırda yakalandı

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Olay, dün akşam ilçeye bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. İstanbul’dan taziye ziyareti için gelen Güler ailesinin bulunduğu minibüse, uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, minibüste bulunan Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler’in hayatını kaybettiği belirlendi. Saldırıda yaralanan Ömer Güler, Hüseyin Güler, Necmettin Güler, İsmet Güler ve Mehmet Özcan ise ilk müdahalelerinin ardından Kozluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Jandarma ekipleri, husumetli iki aile arasında yeni olay yaşanmaması için köyde geniş güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmada, H.D. ve Y.D., ahırda uzun namlulu silahlarla yakalanarak gözaltına alındı.

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Öte yandan yaralıların tedavileri sürerken, Hifzullaf Güler ve Abdurrahman Güler’in cenazelerinin, işlemleri sonrası yakınlarına teslim edileceği belirtildi.