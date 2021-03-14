MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBatman'da 2 kardeşin öldüğü kazada minibüs 4 gün sonra uçurumdan çıkarıldı
GeriGündem Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazada minibüs 4 gün sonra uçurumdan çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Sayım ÖZMEN/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2021 - 14:09 | Son Güncelleme:

Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazada minibüs 4 gün sonra uçurumdan çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman'da 2 kardeşin öldüğü kazada minibüs 4 gün sonra uçurumdan çıkarıldı

Batman'ın Sason ilçesinde öğrenci Yasemin (16) ve Selim Barlık (18) kardeşlerin yaşamını yitirdiği, 24 kişinin de yaralandığı kazada minibüs, yuvarlandığı 300 metrelik uçurumdan 4 gün sonra çıkarıldı.

Kaza, çarşamba günü sabah sabah saatlerinde Gürgenli köyü mevkisinde meydana geldi. Öğrencilerini taşıyan Eşref Yavuz, 72 BC 774 plakalı ve 14 kişi kapasiteli servis minibüsüne iddiaya göre, bölgede çalışan tekstil işçilerini de aldı. Yavuz'un yönetimindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, öğrenci Yasemin ve Selim Barlık kardeşler yaşamını yitirirken, 24 kişi de yaralandı. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü Eşref Yavuz, tutuklandı.

8 SAATTE ÇIKARILDI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, 300 metrelik uçurumdan yuvarlanan minibüsün bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Sason Kaymakamlığı öncülüğünde dün 8 saat süren çalışmanın ardından minibüs, yuvarlandığı bölgeden çıkarıldı.

Minibüsün incelemeye alındığı öğrenildi.

Batmanda 2 kardeşin öldüğü kazada minibüs 4 gün sonra uçurumdan çıkarıldı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi