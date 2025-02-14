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Batman'da 12 yaşındaki Esra'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı! Boynunda ip izleri tespit edildi

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#Batman#Esra Bozkurt#Soruşturma
Batmanda 12 yaşındaki Esranın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı Boynunda ip izleri tespit edildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 14, 2025 16:28

Batman'da nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından hastaneye götürülen 12 yaşındaki Esra Bozkurt, kurtarılamadı. Boynunda ip izlerine rastlanan 12 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Nefes almakta zorluk çektiği için ailesi tarafından İluh Devlet Hastanesi'ne getirilen Esra Bozkurt, burada hayatını kaybetti.

Otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Esra'nın boynunda ip izleri tespit edildi. 2 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirlenen Esra'nın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, cenazesi ailesine teslim edilerek İkiztepe Mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Batman#Esra Bozkurt#Soruşturma

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