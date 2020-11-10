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Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Batman'da 10 Kasım anması

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Batman'da 10 Kasım anması
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BATMAN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Valilik bahçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Garnizon Komutanı Hava Albay İhsan Kaplan, kamu kurumlarının müdürleri ve askeri erkan katıldı. Saat 09.05'te sirenin çalmasıyla saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Tören, öğrencilerin şiir ve konuşmalarıyla sona erdi.

Batmanda 10 Kasım anması

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