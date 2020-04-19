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Reşat YİĞİZ/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 17:02,Son Güncelleme:

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek Corona Virüsü yendi

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Batman'da 1 aylık Muhammed bebek Corona Virüsü yendi
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Batman'da bir ay önce dünya gelen Muhammed bebek, Corona Virüsü yenerek hastanede sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Batman'da 1 ay önce dünyaya gelen Muhammed bebek, 2 hafta önce yüksek ateş rahatsızlığı nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürüldü. Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde Muhammed'e yapılan Corona Virüs testi pozitif çıktı. Hastanede 14 gün süreyle tedaviye alınan Muhammed, Corona Virüsü yendi. Tedavi gördüğü hastanede Muhammed, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu

Muhammed'in taburcu olmasına ilişkin hastane başhekimi Dr. Halit Demir, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Hastanemizde Covid-19 pozitif tanıtısı alıp şifa ile taburcu olan yeniden doğan bebeğimize geçmiş olsun diyoruz. Bakımı üstlenen çalışma arkadaşlarıma gayretlerinden ötürü hastane yönetimi olarak teşekkür ediyoruz" dedi.

Öte yandan, Muhammed'in ailesine yapılan Corona Virüs testlerinin negatif çıktığı öğrenildi.

Batman'da 1 aylık Muhammed bebek, koronavirüsü yendi
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