MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBatman'da 1 ayda 235 kayıp çocuk bulundu
GeriGündem Batman'da 1 ayda 235 kayıp çocuk bulundu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Batman'da 1 ayda 235 kayıp çocuk bulundu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Batman'da 1 ayda 235 kayıp çocuk bulundu
Abone Olgoogle-news

BATMAN'da İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nce ekim ayında kayıp 236 çocuktan 235'i bulunarak, ailelerine teslim edildi. Bir çocuğu arama çalışmaları devam ederken, çocuklarını dilendiren 38 aileye toplam 7 bin 106 TL ceza uygulandı. 16 çocuk ise Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında suçun önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir dizi çalışmaya imza attı.

Çalışmalar kapsamında, suça sürüklenen veya suçtan mağdur olan 16 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'ne yerleştirildi.

İstismara açık şekilde sokaklar ile kavşaklarda çalıştırılan ya da dilendirilen 38 çocuğun ailelerine toplam 7 bin 106 TL ceza uygulandı.

Kayıp ihbarı verilen 236 çocuktan 235'i bulunarak ailelerine teslim edildi.  Kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle