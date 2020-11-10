Batman'da 1 ayda 235 kayıp çocuk bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, ekim ayında suçun önlenmesi, suçluların yakalanması, huzur ve güvenin sağlanması amacıyla bir dizi çalışmaya imza attı.



Çalışmalar kapsamında, suça sürüklenen veya suçtan mağdur olan 16 çocuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sevgi Evi'ne yerleştirildi.



İstismara açık şekilde sokaklar ile kavşaklarda çalıştırılan ya da dilendirilen 38 çocuğun ailelerine toplam 7 bin 106 TL ceza uygulandı.



Kayıp ihbarı verilen 236 çocuktan 235'i bulunarak ailelerine teslim edildi. Kayıp 1 çocuğun bulunması için çalışmalar devam ediyor.