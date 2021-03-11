Batman Valisi: 2 öğrencinin öldüğü kazayla ilgili bakanlık müfettişleri soruşturmaya başladı

Batman Valisi ve Belediye Başkanvekili Hulusi Şahin, dün Sason ilçesinde 2 öğrenci kardeşin öldüğü 24 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu. Hastanede 15 yaralının tedavisinin sürdüğünü anlatan Vali Şahin, kazaya ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişlerin Sason ilçesinde incelemelerinin devam ettiğini anlattı. Vali Şahin, "Kazada yaşamını yitiren 2 evladımıza tekrardan Allah'tan rahmet diliyoruz. Şu anda 15 evladımız hastanelerde tedavi görüyor. Durumları iyiye gidiyor, iki hastamızın durumu ağır ama onların da durumunun iyiye gittiği yönünde bilgi aldık. Hastaneden iyi haberler geliyor, bu da yüreğimize az da olsa su serpti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'mızdan gelen müfettişlerimiz de Sason'da. Soruşturmaya başladılar. Sason'daki soruşturma çok yönlü devam ediyor" dedi.