Batman, Şanlıurfa ve Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son deprem listesi 19 Mart 2020
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre, Elazığ Sivrice'de son dakika deprem meydana geldi. Adıyaman, Batman, Şanlıurfa ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşandı. AFAD verilerine göre depremin derinliği 21 km olarak açıklandı. Yaşanan deprem sonrası son dakika Elazığ depremi hakkında bilgi almak isteyenler, nerede deprem oldu? Batman, Şanlıurfa ve Elazığ'da deprem mi oldu? sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte, 19 Mart AFAD ve Kandilli'den alınan son dakika deprem verileri ve Elazığ depreminin büyüklüğü.
Son dakika haberine göre Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 21 km olarak açıklandı. Kandilli de son dakika Elazığ depreminin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. İşte, Elazığ son dakika deprem ve Türkiye geneli deprem listesi...
SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.03.19 21:03:14 38.3590 39.1343 5.0 -.- 1.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 20:58:44 38.3857 39.1228 8.0 -.- 2.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 20:57:35 38.3672 39.0910 9.5 -.- 1.6 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 20:53:30 38.3820 39.0930 5.5 -.- 5.0 5.1 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 20:24:27 39.1030 27.8407 12.3 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.19 20:17:30 38.4417 39.2045 3.0 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 20:08:09 40.6322 36.8155 9.9 -.- 1.7 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2020.03.19 19:37:17 36.4985 28.6885 12.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.19 18:43:48 37.8597 29.6673 6.1 -.- 2.1 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2020.03.19 17:50:53 38.3798 39.1112 5.0 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 17:04:35 38.5673 31.2258 6.3 -.- 2.1 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2020.03.19 17:02:53 36.1690 33.5777 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.03.19 16:58:43 38.9187 26.4438 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.19 16:30:17 37.5662 35.9877 5.3 -.- 1.7 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.03.19 15:28:18 39.2348 25.8950 5.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.19 15:26:47 39.0245 27.8755 11.4 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.19 14:32:55 37.4003 37.0375 8.4 -.- 1.5 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.03.19 14:18:33 38.3985 39.2248 8.9 -.- 1.9 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 13:45:11 37.1898 27.8952 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2020.03.19 13:39:55 38.1500 44.4028 13.9 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 13:35:49 37.5150 35.9973 10.6 -.- 2.1 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2020.03.19 13:25:11 38.3648 44.4453 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 13:16:12 38.2880 38.8713 5.0 -.- 1.6 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.19 13:02:17 36.9333 27.3060 17.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.19 12:05:03 40.1452 31.2105 22.4 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2020.03.19 11:59:36 36.2982 33.6822 0.0 -.- 1.0 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2020.03.19 11:18:09 37.5322 35.9565 14.5 -.- 1.6 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel
2020.03.19 11:04:24 40.2032 36.9952 5.0 -.- 4.2 4.1 MESCITKOY-ALMUS (TOKAT) İlksel
2020.03.19 10:13:54 38.5285 44.5982 5.0 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 09:55:18 38.4483 39.2548 8.4 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 09:41:34 38.5057 44.4592 20.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 09:14:00 36.9222 27.4003 14.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.03.19 08:53:14 38.9047 27.9450 1.6 -.- 1.6 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.19 08:51:10 35.3972 29.5858 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.19 08:41:34 39.0948 27.8285 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.03.19 08:29:00 38.4683 25.7757 11.2 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2020.03.19 08:14:52 38.4390 44.3217 5.0 -.- 2.0 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2020.03.19 07:51:36 38.4812 39.4865 4.2 -.- 2.0 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 07:06:10 38.9778 27.8845 12.1 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.03.19 06:20:55 38.4937 39.5698 12.9 -.- 1.9 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 06:07:05 38.3380 44.6758 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2020.03.19 05:36:22 37.3915 37.0268 9.7 -.- 1.9 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2020.03.19 05:09:34 38.7725 43.4565 5.0 -.- 2.5 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2020.03.19 04:07:56 35.4330 27.5040 85.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2020.03.19 04:01:41 38.7857 43.3750 16.3 -.- 1.4 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel
2020.03.19 03:58:18 38.6683 43.3943 14.8 -.- 1.3 -.- KASIMOGLU-(VAN) İlksel
2020.03.19 03:24:55 38.2527 38.6843 4.2 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.19 02:43:11 38.4600 39.1962 4.0 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 02:07:26 38.4848 43.9898 5.0 -.- 4.3 4.4 ELACMAZ-GURPINAR (VAN) İlksel
2020.03.19 01:35:07 38.6605 43.4770 12.6 -.- 2.0 -.- DILIMLI-(VAN) İlksel
2020.03.19 01:26:51 38.3288 38.9818 3.8 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.03.19 01:19:15 37.8142 29.8403 9.5 -.- 1.4 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2020.03.19 01:17:00 37.1040 28.6145 5.4 -.- 1.7 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel
2020.03.19 01:11:09 37.8260 29.2510 14.8 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.03.19 01:01:01 37.8440 29.2480 6.1 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2020.03.19 00:58:18 38.6188 43.5603 4.1 -.- 2.3 -.- BAKLATEPE-(VAN) İlksel
2020.03.19 00:52:57 38.2283 38.7955 11.1 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.03.19 00:44:02 38.6463 43.7655 9.3 -.- 2.8 -.- CALIMLI-(VAN) İlksel
2020.03.19 00:30:01 38.4933 39.2462 4.5 -.- 3.1 3.0 GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2020.03.19 00:25:53 38.9717 34.4795 7.3 -.- 1.6 -.- CIVRIL-HACIBEKTAS (NEVSEHIR) İlksel
2020.03.19 00:08:19 36.7707 29.2297 5.0 -.- 1.4 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2020.03.19 00:06:55 38.8757 25.4887 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2020.03.19 00:03:33 38.3082 38.8100 3.6 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
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