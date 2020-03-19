Batman, Şanlıurfa ve Elazığ'da son dakika deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD son deprem listesi 19 Mart 2020

Son dakika haberine göre Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 20:53'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 21 km olarak açıklandı. Kandilli de son dakika Elazığ depreminin büyüklüğünü 5 olarak açıkladı. İşte, Elazığ son dakika deprem ve Türkiye geneli deprem listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ



Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.03.19 21:03:14 38.3590 39.1343 5.0 -.- 1.7 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:58:44 38.3857 39.1228 8.0 -.- 2.2 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:57:35 38.3672 39.0910 9.5 -.- 1.6 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:53:30 38.3820 39.0930 5.5 -.- 5.0 5.1 KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:24:27 39.1030 27.8407 12.3 -.- 1.4 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.19 20:17:30 38.4417 39.2045 3.0 -.- 1.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 20:08:09 40.6322 36.8155 9.9 -.- 1.7 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2020.03.19 19:37:17 36.4985 28.6885 12.9 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.19 18:43:48 37.8597 29.6673 6.1 -.- 2.1 -.- AVDAN-BOZKURT (DENIZLI) İlksel

2020.03.19 17:50:53 38.3798 39.1112 5.0 -.- 2.1 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 17:04:35 38.5673 31.2258 6.3 -.- 2.1 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.03.19 17:02:53 36.1690 33.5777 0.0 -.- 0.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2020.03.19 16:58:43 38.9187 26.4438 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.03.19 16:30:17 37.5662 35.9877 5.3 -.- 1.7 -.- KARAHAMZALI-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.03.19 15:28:18 39.2348 25.8950 5.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.03.19 15:26:47 39.0245 27.8755 11.4 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.19 14:32:55 37.4003 37.0375 8.4 -.- 1.5 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.03.19 14:18:33 38.3985 39.2248 8.9 -.- 1.9 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 13:45:11 37.1898 27.8952 0.0 -.- 1.4 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.03.19 13:39:55 38.1500 44.4028 13.9 -.- 2.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.19 13:35:49 37.5150 35.9973 10.6 -.- 2.1 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2020.03.19 13:25:11 38.3648 44.4453 5.0 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.19 13:16:12 38.2880 38.8713 5.0 -.- 1.6 -.- YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.19 13:02:17 36.9333 27.3060 17.9 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.19 12:05:03 40.1452 31.2105 22.4 -.- 1.7 -.- TEKKEKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel

2020.03.19 11:59:36 36.2982 33.6822 0.0 -.- 1.0 -.- KIRTIL-SILIFKE (MERSIN) İlksel

2020.03.19 11:18:09 37.5322 35.9565 14.5 -.- 1.6 -.- ESKIMANTAS-KOZAN (ADANA) İlksel

2020.03.19 11:04:24 40.2032 36.9952 5.0 -.- 4.2 4.1 MESCITKOY-ALMUS (TOKAT) İlksel

2020.03.19 10:13:54 38.5285 44.5982 5.0 -.- 3.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.19 09:55:18 38.4483 39.2548 8.4 -.- 1.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 09:41:34 38.5057 44.4592 20.2 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.19 09:14:00 36.9222 27.4003 14.8 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2020.03.19 08:53:14 38.9047 27.9450 1.6 -.- 1.6 -.- SEHITLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.19 08:51:10 35.3972 29.5858 18.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.19 08:41:34 39.0948 27.8285 5.6 -.- 1.7 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.03.19 08:29:00 38.4683 25.7757 11.2 -.- 2.7 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.03.19 08:14:52 38.4390 44.3217 5.0 -.- 2.0 -.- KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel

2020.03.19 07:51:36 38.4812 39.4865 4.2 -.- 2.0 -.- HATUNKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 07:06:10 38.9778 27.8845 12.1 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.03.19 06:20:55 38.4937 39.5698 12.9 -.- 1.9 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 06:07:05 38.3380 44.6758 5.0 -.- 2.3 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2020.03.19 05:36:22 37.3915 37.0268 9.7 -.- 1.9 -.- ABBASLAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2020.03.19 05:09:34 38.7725 43.4565 5.0 -.- 2.5 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel

2020.03.19 04:07:56 35.4330 27.5040 85.9 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2020.03.19 04:01:41 38.7857 43.3750 16.3 -.- 1.4 -.- SAHGELDI-(VAN) İlksel

2020.03.19 03:58:18 38.6683 43.3943 14.8 -.- 1.3 -.- KASIMOGLU-(VAN) İlksel

2020.03.19 03:24:55 38.2527 38.6843 4.2 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.19 02:43:11 38.4600 39.1962 4.0 -.- 2.1 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 02:07:26 38.4848 43.9898 5.0 -.- 4.3 4.4 ELACMAZ-GURPINAR (VAN) İlksel

2020.03.19 01:35:07 38.6605 43.4770 12.6 -.- 2.0 -.- DILIMLI-(VAN) İlksel

2020.03.19 01:26:51 38.3288 38.9818 3.8 -.- 1.5 -.- TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.03.19 01:19:15 37.8142 29.8403 9.5 -.- 1.4 -.- GEMIS-CARDAK (DENIZLI) İlksel

2020.03.19 01:17:00 37.1040 28.6145 5.4 -.- 1.7 -.- ARICILAR-ULA (MUGLA) İlksel

2020.03.19 01:11:09 37.8260 29.2510 14.8 -.- 1.4 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2020.03.19 01:01:01 37.8440 29.2480 6.1 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI) İlksel

2020.03.19 00:58:18 38.6188 43.5603 4.1 -.- 2.3 -.- BAKLATEPE-(VAN) İlksel

2020.03.19 00:52:57 38.2283 38.7955 11.1 -.- 1.9 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.03.19 00:44:02 38.6463 43.7655 9.3 -.- 2.8 -.- CALIMLI-(VAN) İlksel

2020.03.19 00:30:01 38.4933 39.2462 4.5 -.- 3.1 3.0 GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel

2020.03.19 00:25:53 38.9717 34.4795 7.3 -.- 1.6 -.- CIVRIL-HACIBEKTAS (NEVSEHIR) İlksel

2020.03.19 00:08:19 36.7707 29.2297 5.0 -.- 1.4 -.- INCIRKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel

2020.03.19 00:06:55 38.8757 25.4887 8.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.03.19 00:03:33 38.3082 38.8100 3.6 -.- 1.7 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel