Batman Posta Kodu kaçtır? Batman ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Doğu Anadolu Bölgemizde yer alan Batman ili ve ilçelerinin porta kodları belirlenmiştir. Posta kodlarını öğrenmek kişiler için büyük önem taşımaktadır. Batman iline bağlı olan her ilçenin farklı bir posta kodu bulunur.

Batman Posta Kodu Kaçtır?

Türkiye'de her ilçe ve her mahallede farklı posta kodları kullanılmaktadır. Posta kodlarının doğruluğu PTT tarafından sağlanmaktadır. Batman ilinin posta kodu ise 72000 olarak belirlenmiştir. Batman iline bağlı olan ilçelerin ise posta kodları farklı tanımlanmıştır. Kozluk, Gercüş, Hasakneyf, Sason ve Beşiri Batman iline bağlı olan ilçelerdir.

Batman İli ve İlçelerinin Posta Kodları

Posta kodları dünyada pek çok ülkede kullanılmaktadır. 2005 yılının Şubat ayında Dünya Posta Birliğine bağlı olan 190 ülkenin 117 ülkesinin posta kodu bulunmaktadır. Posta kodu bir merkezden başka bir merkeze posta gönderisi gerçekleştirecek olan kişilerden istenilen rakamların bütününe denilmektedir. Batman iline bağlı olan 5 ilçe yer almaktadır. Tüm ilçelerin posta kodları ise PTT tarafından şu şekilde belirlenmiştir:

- Kozluk ilçesi posta kodu: 72400

- Gercüş ilçesi posta kodu: 72300

- Hasankeyf ilçesi posta kodu: 72350

- Sason ilçesi posta kodu: 72500

- Beşiri ilçesi posta kodu: 72200

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