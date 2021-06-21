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Gündem
Arif ARSLAN/BATMAN (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Batman Müzesi'nde 16 eserin kaybolduğu iddiası! İnceleme başlatıldı

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Batman Müzesi'nde 16 eserin kaybolduğu iddiası! İnceleme başlatıldı

Batman Müzesi'nde tarihi eserlerin kaybolduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Birçok döneme ait tarihi eserin yer aldığı Batman Müzesi'nde 16 parça eserin kaybolduğu iddiası üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı müfettişleri kente gelip inceleme başlattı. Müzede müfettişlerin incelemesi sürerken, iddialara ilişkin resmi kurumlardan açıklama yapılması bekleniyor.

Müfettişler, inceleme kapsamında müzede çalışanların ifadelerine başvurdu. Öte yandan kaybolan eserlerin 2017'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık operasyonunda ele geçirilen tarihi eserler olduğu öğrenildi.

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