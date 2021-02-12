Batman kırsalında PKK'nın mühimmatı ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Hasankeyf ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğa Operasyonu’ düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi taramasında 4 ayrı noktada, 4 anti personel mayını, 1 savunma tipi el bombası, 2 anti tank roketatar mühimmatı, 1 anti personel roketatar mühimmatı, 1 tüfek şarjörü, 12 fişek, 1 el telsizi, 1 terör örgütüne ait mühür ve buna ait mürekkep, 4 teyp kaseti, 5 eski tip nüfus cüzdanı ve örgütsel doküman ele geçirildi.