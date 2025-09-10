×
Batman Çayı'nda çalışma yapıldı! 250 metre uzunluğunda hayalet ağ çıkarıldı

Güncelleme Tarihi:

#Batman Çayı#Hayalet Ağ#Yasa Dışı Balık Avı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2025 13:18

İl Jandarma Komutanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı balık avının önlenmesi amacıyla Batman Çayı'nda çalışma yapıldı. 250 metre "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağı çıkarıldı.

Balpınar beldesi mevkisinde yapılan denetimlerde, 250 metre uzunluğunda yasa dışı balık avında kullanılan hayalet ağ tespit edilerek sudan çıkarıldı.

Yapılan kontrolde, ağa takılı halde bulunan balıklar suya bırakıldı.

Ağ imha edilmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne teslim edildi.

Açıklamada, doğal yaşamın korunması ve sürdürülebilir avcılığın sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

